"Власть" оккупированного Токмака перевозят в другой город, - Федоров

Представителей оккупационных "властей" Токмака в Запорожье перевозят в другой город.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, куда бегут представители оккупационных "властей".

В то же время, российские оккупационные войска не убегают, их количество увеличивается.

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