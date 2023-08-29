"Власть" оккупированного Токмака перевозят в другой город, - Федоров
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Представителей оккупационных "властей" Токмака в Запорожье перевозят в другой город.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока неизвестно, куда бегут представители оккупационных "властей".
В то же время, российские оккупационные войска не убегают, их количество увеличивается.