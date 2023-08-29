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"Власть" оккупированного Токмака перевозят в другой город, - Федоров

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"Власть" оккупированного Токмака перевозят в другой город, - Федоров
Представителей оккупационных "властей" Токмака в Запорожье перевозят в другой город.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Оборона врага дает трещину, поэтому первые крысы бегут с тонущего "российского корабля". По сообщениям жителей, местные оккупационные "власти" - на низком старте, ее перевозят в другой город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока неизвестно, куда бегут представители оккупационных "властей".

В то же время, российские оккупационные войска не убегают, их количество увеличивается.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Навєрна шота случілась...
  • cimbitep
    похєр на ту "владу". військових кацапів там все більше та більше стає от з чим проблема, а не з "владою".
  • U A 03b737e8
    навіщо іх туди-сюди, цеж не бутеброд, просто закопайтє, не знущайтеся

    а у русні Мі-8 впав, 4-200х
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