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Более 80% украинцев сочтут возвращение всех территорий к границам 1991 победой в войне против РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

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Более 80% украинцев сочтут возвращение всех территорий к границам 1991 победой в войне против РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
83,5% украинцев будут считать возвращение всех оккупированных территорий Украины в границах 1991 победой в войне с российскими захватчиками.

Об этом свидетельствуют данные социологического мониторинга "Украинское общество", который провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне 2023 года, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором, увеличивается, что вполне сопоставимо с доминирующими представлениями о желаемых требованиях к победе Украины.

Так, 42% опрошенных в июне 2023 года считают, что война будет продолжаться более года (против 26% в декабре 2022 года); пол года – год – 34,3% (против 49,6%); несколько месяцев – 9,4% (против 13,6%).

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В то же время, 83,5% опрошенных считают, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Другие содержательные варианты не набирают даже 5% (удержание контролируемых ныне Украиной территорий – 1,6%; возврат всех территорий, кроме Донбасса, – 1,5%; возврат всех территорий, кроме Крыма, – 3,7%; возврат всех или большинства территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года – 4,1%).

Более 80% украинцев сочтут возвращение всех территорий к границам 1991 победой в войне против РФ, - опрос КМИС 01

Более 80% украинцев сочтут возвращение всех территорий к границам 1991 победой в войне против РФ, - опрос КМИС 02

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Вихід на кордони-91 - це:
    1. Потужний удар по головній "скрєпє" расєянского "общєства" - ідеї "собіранія зємєль срусскіх, пріращєнія матушкі-роіссі аж до послєднєго моря". ***** насправді не бог для русні. Якщо він просере Крим, русня його ненавидітиме більше, ніж цензорівці зєлю.
    2. Відсікання росії від корисних копалин Донбасу і Криму, що робить війну збитковою в плані розширення бази мінеральних (на жаль, не людських) ресурсів.
    Не вихід на кордони-91 - це протилежне: винагорода русні землями і відчуттям власної величі та всемогутності, заохочення "повторять і повторять".
  • CryptoShorts
    Цікаво, скільки з цих 80% готові зі зброєю відвойовувати території?
  • Liya d21d54a3
    А скільки з цих 83,5% безпосередньо згодні повертати наші землі? Бо чужими руками жар загрібати воно не складно.
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