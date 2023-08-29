Более 80% украинцев сочтут возвращение всех территорий к границам 1991 победой в войне против РФ, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

83,5% украинцев будут считать возвращение всех оккупированных территорий Украины в границах 1991 победой в войне с российскими захватчиками.

Об этом свидетельствуют данные социологического мониторинга "Украинское общество", который провел Киевский международный институт социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне 2023 года, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с агрессором, увеличивается, что вполне сопоставимо с доминирующими представлениями о желаемых требованиях к победе Украины.

Так, 42% опрошенных в июне 2023 года считают, что война будет продолжаться более года (против 26% в декабре 2022 года); пол года – год – 34,3% (против 49,6%); несколько месяцев – 9,4% (против 13,6%).

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В то же время, 83,5% опрошенных считают, что нашей победой будет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Другие содержательные варианты не набирают даже 5% (удержание контролируемых ныне Украиной территорий – 1,6%; возврат всех территорий, кроме Донбасса, – 1,5%; возврат всех территорий, кроме Крыма, – 3,7%; возврат всех или большинства территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года – 4,1%).