Правительство перераспределило 1,7 млрд грн на проекты восстановления в регионах Украины, - Шмыгаль

Кабинет Министров принял перераспределение субвенции в 1,7 млрд грн от Европейского инвестиционного банка на реализацию проектов восстановления в регионах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Беспрецедентное финансирование правительство выделило на скорейшее восстановление. Это более 43 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Сегодня принимаем важное постановление о перераспределении субвенции в 1,7 млрд грн на реализацию проектов восстановления в регионах", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, это средства Европейского инвестиционного банка, направляемые правительством на подконтрольные Украине территории в бюджеты городских, сельских и поселковых громад.

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