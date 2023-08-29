Иностранцам, воевавшим за Украину, упростили получение разрешения на иммиграцию

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок формирования квоты иммиграции. Иностранцам, служащим в Силах обороны Украины, будет проще получить гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука в телеграме.

"Внесены изменения в постановление КМУ от 26.12.2002 N 1983 "Об утверждении Порядка формирования квоты иммиграции, Порядка производства по заявлениям о предоставлении разрешения на иммиграцию и представлениям об его отмене и исполнении принятых решений". Расширен круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, теперь разрешение на иммиграцию в Украину смогут получить:

- лица, которые три и более лет прослужили в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины;

- лица, которые служили в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины (независимо от срока военной службы) и были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе по состоянию здоровья по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы.

В полномочия Министерства обороны Украины и Национальной гвардии отнесена подача предложений в Государственную миграционную службу Украины по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц.

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Также уточнен перечень документов, подаваемых в Государственную миграционную службу для получения разрешения на иммиграцию в Украину.