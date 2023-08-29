СБУ сообщила о подозрении киевскому бизнесмену, перечислившему в 2022 году в бюджет РФ более 50 млн рублей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
Речь идет о бизнес-структуре, импортирующей и продающей в Украине климатическую технику из Восточной Азии.
По данным следствия, владелец этого предприятия является учредителем еще двух торговых компаний в Москве.
В преддверии полномасштабного вторжения России он уехал в одну из европейских стран, откуда координирует свой бизнес, в том числе на территории страны-агрессора.
Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 г. и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов.
Таким образом, только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора более чем на 50 млн российских рублей.
По данным следствия, фактическое "операционное" управление предприятиями, в том числе в России, осуществляла из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили владельцу предприятий и его подчиненному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку вражеский приспешник находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности.
Относительно сообщницы фигуранта – решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.