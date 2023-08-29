Ватикан о пророссийских заявлениях: "Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в наследии России". ВИДЕО

В Ватикане пытаются оправдать пророссийские заявления Папы Римского Франциска о призывах никогда не отказываться от наследия Российской Империи.

Об этом заявил руководитель прессцентра Ватикана Маттео Бруни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Vatican News.

По его словам, Папа Франциск призвал "не превозносить империалистическую логику".

"Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в большом культурном и духовном наследии России, и, конечно, не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, упомянутых для обозначения определенных исторических периодов", – утверждает Бруни.

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Напомним, 25 августа Франциск выступил перед участниками X Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге.

В своей речи понтифик заявил: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас - спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко уже осудил это заявление.