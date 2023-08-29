В 5 населенных пунктах Запорожской области объявлена принудительная эвакуация 54 детей, - Минреинтеграции

29 августа соответствующее обращение Запорожской ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Речь идет о пяти населенных пунктах: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка и Новопавловка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий.

Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих (членов семей).

Кроме детей, обязательная эвакуация будет касаться маломобильных лиц, проживающих в указанных населенных пунктах области.

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