Ракетный удар в Полтавской области: нашли тело четвертой жертвы
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29 августа, на вторые сутки после российского ракетного удара по маслобойне в селе Гоголевое Полтавской области, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме.
"На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека. Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян. Враг обязательно будет наказан!", - говорится в сообщении.