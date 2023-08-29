Ракетный удар в Полтавской области: нашли тело четвертой жертвы

29 августа, на вторые сутки после российского ракетного удара по маслобойне в селе Гоголевое Полтавской области, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме.

"На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека. Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян. Враг обязательно будет наказан!", - говорится в сообщении.

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