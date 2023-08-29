ГБР не допрашивало Баканова по делам о госизмене его подчиненных, - СМИ. ВИДЕО

Экс-главу СБУ Ивана Баканова не допрашивали по делам о государственной измене его бывших подчиненных.

Об этом говорится в расследовании Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.

Адвокат экс-руководителя Главного управления СБУ в АР Крым Кулинича, подозреваемого в госизмене, говорит, что его клиент лишь выполнял приказы в то время главы СБУ Баканова.

"Ему инкриминируют, что якобы он самовольно покинул место своей дислокации и должен был отправиться на пункт эвакуации. Однако это было прямое указание, которое он выполнял", - сказал адвокат Дмитрий Паламарчук.

"Если не защитим Киев, Украине конец, потому вы нужны здесь". Приблизительно так Баканов объяснял своим подчиненным из прифронтовых регионов, почему они должны все бросить и ехать в столицу. ... К вечеру 25 февраля почти весь киевский аппарат СБУ был эвакуирован во Львов и Винницкую область. То есть в Киеве осталось мало людей", - говорят авторы материала.

Журналисты отмечают, что экс-главу СБУ в Крыму Кулинича будут судить за госпредательство и завладение оружием. По данным следствия, Кулинич (в то время — действующий офицер по особым поручениям I категории помощников и консультантов руководства СБУ) сотрудничал с ФСБ РФ, в начале полномасштабного вторжения приказал личному составу покинуть место службы, а позже — выдал штатное оружие людям, которые не имели отношение к СБУ.

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Экс-руководителю управления СБУ в Харьковской области Роману Дудину также инкриминируют государственную измену. По данным следствия, Дудин незаконно приказал спецслужащим покинуть территорию Харькова, создал условия для сдачи россиянам имеющегося оружия и самовольно покинул место несения службы.

26 февраля он получил приказ от Баканова "выдвигаться на Киев".

Дудин рассказал, что с 24 по 26 февраля 2022 года он находился в Харькове и выполнял свои должностные обязанности. 26 февраля 2022 года, по словам Дудина, его уже в Киеве привлекали к "обороне правительственного квартала". А 28 февраля – отпустили обратно в Харьков.

В то же время, ГБР заявляет, что Дудин выехал в Киев самовольно и незаконно.

"Еще один обвиняемый в государственной измене и самовольном уходе с места дислокации в Херсоне — бывший руководитель СБУ АР Крым Олег Кулинич. 24 февраля 2022 года Олег Кулинич отчитывался руководству о ситуации в Херсоне. Приблизительно в 13:00 24 февраля 2022 года Кулиничу дали приказ ехать в столицу. От Баканова указание Кулиничу передал заместитель главы СБУ Владимир Горбенко", - говорится в расследовании.

В Офисе Генпрокурора "Общественному" сообщили , что Баканов не имеет статуса свидетеля ни в одном из этих уголовных производств.

"Во время досудебного расследования в указанном уголовном производстве Б. как свидетель не допрашивался. Во время судебного разбирательства указанного уголовного производства прокурорами, поддерживающими публичное обвинение в нем, в случае необходимости будет решен вопрос о вызове и допросе Б. как свидетеля", - говорится в ответе.



