Баканов зарегистрировал ФЛП и планирует сдавать в аренду жилье, - СМИ

Бывший глава СБУ Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Он будет предоставлять в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество.

Об этом говорится в расследовании "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, также Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.

Экс-глава СБУ может оказывать и правовые услуги, поскольку получил адвокатское свидетельство.

"После увольнения с должности главы СБУ 18 июля 2022 года Иван Баканов продолжает жить в своем доме в пригороде Киева, а свободное время посвящает игре в футбол. Тренируется экс-глава СБУ в футбольном комплексе "Динамо".

На телефонные звонки и сообщения журналистов экс-чиновник не ответил", - отметили в расследовании.

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