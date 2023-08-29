Баканов зарегистрировал ФЛП и планирует сдавать в аренду жилье, - СМИ
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Бывший глава СБУ Иван Баканов в апреле 2023 года открыл ФЛП. Он будет предоставлять в аренду и эксплуатацию собственное или арендованное недвижимое имущество.
Об этом говорится в расследовании "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, также Баканов может заниматься научной и технической деятельностью, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, рекламой, исследованием общественного мнения, бухгалтерским учетом и аудитом.
Экс-глава СБУ может оказывать и правовые услуги, поскольку получил адвокатское свидетельство.
"После увольнения с должности главы СБУ 18 июля 2022 года Иван Баканов продолжает жить в своем доме в пригороде Киева, а свободное время посвящает игре в футбол. Тренируется экс-глава СБУ в футбольном комплексе "Динамо".
На телефонные звонки и сообщения журналистов экс-чиновник не ответил", - отметили в расследовании.