Российскому полковнику Бедрику, который замучил двух украинцев на Херсонщине, сообщено о подозрении, - СБУ

Бедрик причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины. Двое из этих пострадавших были замучены до смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, заместитель командира 22-го армейского корпуса береговых войск РФ, полковник Виктор Бедрик на период оккупации Херсона он стал так называемым "военным комендантом Херсонской области" и выполнял задание Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе.

"Сразу после своего "назначения" российский чиновник отдал распоряжение об обустройстве застенков на территории захваченного в то время областного центра. Рашисты свозили в застенки местных жителей, которых похищали из частных домов или прямо посреди улицы, прежде всего во время антироссийских митингов. В камерах этих тюрем людей избивали, применяли к ним ток, оставляли без еды и воды, а также угрожали расстрелом. Один из застенков был оборудован этажом ниже "служебного кабинета" Бедрика - в подвале захваченного оккупантами в Херсоне административного здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бедрик не только наблюдал за тем как его подчиненные издеваются над похищенными гражданами, но и лично участвовал в избиении потерпевших.

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Установлено, что рашист причастен к пыткам по меньшей мере 12 мирных жителей Херсонщины, которые выступали против оккупационного режима РФ. Двое из этих пострадавших были замучены до смерти.

"Чтобы скрыть военные преступления, российские захватчики записывали в собственных документах "судебно-медицинской экспертизы", что "нашли" погибших "уже мертвыми посреди города". Через пытки и убийства рашисты пытались сломать украинское сопротивление и заставить его участников сотрудничать с агрессором", - рассказали в СБУ.

Кроме того, задокументирована преступная деятельность "смотрящего" за заключенными - Александра Чичкана, который является подчиненным Бедрика.

Бедрику и его подчиненному Чичкану сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и чч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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