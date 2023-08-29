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Зеленский уволил руководителя СБУ на Закарпатье Борзилова

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Зеленский уволил руководителя СБУ на Закарпатье Борзилова
Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Борзилов возглавил управление СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года. Борзилов до назначения на Закарпатье с 2019 года работал руководителем областного управления СБУ в Полтаве. Ранее - заместителем начальника управления Департамента контрразведывательной защиты интересов СБУ.

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Топ комментарии

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Вова, а що там з Бакановым?!
  • Влад Казарецький 1e9f0fb9
    Зняв Борзілова призначить Дебілова,в Татарова повна кишеня такого "дефіцитного краму".
  • Viden
    Борзілов,Буданов, Баканов..."огласите весь список, пожалуйста!"
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