Зеленский уволил руководителя СБУ на Закарпатье Борзилова

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил начальника Управления СБУ в Закарпатской области Евгения Борзилова.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Борзилов возглавил управление СБУ в Закарпатской области в июле 2022 года. Борзилов до назначения на Закарпатье с 2019 года работал руководителем областного управления СБУ в Полтаве. Ранее - заместителем начальника управления Департамента контрразведывательной защиты интересов СБУ.

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