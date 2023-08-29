В результате наезда на российскую мину на Херсонщине погиб тракторист

Тракторист, который проводил полевые работы в районе Новопетровки Херсонской области, погиб в результате наезда на российскую мину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 29 августа около 15:30 вблизи села Новопетровка Бериславского района на вражеской мине подорвался водитель трактора, который вспахивал поле", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

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