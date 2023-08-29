Новости

Путин впервые после выдачи ордера МУС на его арест планирует поехать за границу, посетит форум в Китае, - Bloomberg

5 40631
Путин впервые после выдачи ордера МУС на его арест планирует поехать за границу, посетит форум в Китае, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин готовится совершить свой первый зарубежный визит после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за депортацию украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным издания, Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре.

Один из источников отметил, что российский диктатор принял приглашение Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

Путин не покидал Россию после того, как суд в Гааге объявил об ордере в марте. Однако он посещал оккупированные Россией территории Украины.

Ранее Путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР, а также заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индии.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Читайте: Эрдоган может встретиться с Путиным 4 сентября в Сочи

Топ комментарии

  • Сайко Костя 974ace5e
    Ясень пень, император сказал, раб пу должен исполнить.
    Пу одно из обозначений раба в древнем Китае.
  • First
    А не боїться він вибухнути в літакові на Тверью?
  • Georg Lotar Georg Lotar aaed7fc0
    Поїхати то він поїде,але окрім туалетного чемоданчика, прийдеться ще й пампеси міняти...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости