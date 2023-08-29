Путин впервые после выдачи ордера МУС на его арест планирует поехать за границу, посетит форум в Китае, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин готовится совершить свой первый зарубежный визит после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за депортацию украинских детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным издания, Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре.

Один из источников отметил, что российский диктатор принял приглашение Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

Путин не покидал Россию после того, как суд в Гааге объявил об ордере в марте. Однако он посещал оккупированные Россией территории Украины.

Ранее Путин пропустил саммит БРИКС в ЮАР, а также заявил, что не будет участвовать в саммите G20 в Индии.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

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