Украина будет развивать альтернативный морской путь экспорта, который не будет заложником российского шантажа, – Кулеба

Украина заинтересована в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы и в то же время планирует развивать альтернативный путь экспорта агропродукции, которым уже воспользовались два судна.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с французской коллегой Катрин Колонна брифинге в Париже.

"Мы, безусловно, заинтересованы в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы. Но мы также, как государство, продемонстрировали, что есть альтернатива договоренностям с Россией. Есть безопасный морской путь, которым из украинских портов вышли два корабля. Этот путь не будет заложником российского шантажа", – сказал глава украинской дипломатии.

Он добавил, что этот путь может быть развит и укреплен. Министр отметил, что этот вопрос обсудил с главой МИД Франции.

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В свою очередь министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что французская поддержка Украины будет усиливаться и будет продолжаться до тех пор, пока не будет остановлена российская агрессия.

"Франция будет оказывать Украине поддержку по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, дипломатическому и, конечно же, военному – чтобы помочь Украине обеспечить свое легитимное право на оборону. Эта поддержка будет не только продолжаться, но и усиливаться. Она будет продолжаться столько, сколько это будет нужно для того, чтобы нанести поражение российской агрессии", – сказала она.

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Напомним, Черноморское зерновое соглашение было заключено в июле 2022 года. Для этого было подписано два документа: с участием ООН, Турции и Украины и отдельно – ООН, Турции и РФ.

Действие соглашения несколько раз продолжалось. 17 июля Москва заявила о выходе из зерновой сделки.

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