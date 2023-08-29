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В Германии арестован бизнесмен за поставку в РФ комплектующих для беспилотников "Орлан-10"

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В Германии арестован бизнесмен за поставку в РФ комплектующих для беспилотников "Орлан-10"
В Германии арестован гражданин ФРГ российского происхождения по подозрению в поставке России подсанкционных деталей для производства беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным прокуратуры ФРГ, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, основанных в земле Саар для международной торговли электронными компонентами. В период с января 2020 по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты для компании в России, которая производит военную технику и приборы. Среди них – беспилотник "Орлан-10", который сейчас используется российскими вооруженными силами в Украине. Компоненты, поставляемые обвиняемым, являются общей частью этого типа беспилотников и подпадают под действие Регламента ЕС об эмбарго в отношении России.

Чтобы обойти санкции ЕС, Вальдемар В. сначала импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в Россию – в некоторых случаях через подконтрольную ему компанию в Баден-Вюртемберг.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года Вальдемар В. переключился на транспортировку товаров в Россию через Дубай и Литву, в том числе с помощью фиктивных получателей в третьих странах.

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Общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 715 тысяч евро.

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, баканов через богуслаєва поставив більше сотні моторів на літаки і гелікоптери на росію, які сьогодні скидають бомби на ЗСУ і мирні міста. Баканов призначив цілу мережу ворожих офіцерв ФСБ на генеральські посади в СБУ, які причетні до здачі півдня та інше, але він сьогодні займається бізнесом і немає у влади ніяких питань. Це той керівник СБУ, який прикривав російську церкву, який плював на українські закони... Це реальні ворожі Вальдемари в Україні.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    вальдемар, зачем в фонтан нырял?
  • Evgen Karpenko
    Гут-гут, Вольдемар!
    хоча у нас є свій Зе- Вольдемар...
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