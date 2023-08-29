В Германии арестован бизнесмен за поставку в РФ комплектующих для беспилотников "Орлан-10"

В Германии арестован гражданин ФРГ российского происхождения по подозрению в поставке России подсанкционных деталей для производства беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным прокуратуры ФРГ, Вальдемар В. является управляющим директором двух компаний, основанных в земле Саар для международной торговли электронными компонентами. В период с января 2020 по март 2023 года он 26 раз экспортировал электронные компоненты для компании в России, которая производит военную технику и приборы. Среди них – беспилотник "Орлан-10", который сейчас используется российскими вооруженными силами в Украине. Компоненты, поставляемые обвиняемым, являются общей частью этого типа беспилотников и подпадают под действие Регламента ЕС об эмбарго в отношении России.

Чтобы обойти санкции ЕС, Вальдемар В. сначала импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в Россию – в некоторых случаях через подконтрольную ему компанию в Баден-Вюртемберг.

После начала войны в Украине в феврале 2022 года Вальдемар В. переключился на транспортировку товаров в Россию через Дубай и Литву, в том числе с помощью фиктивных получателей в третьих странах.

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Общая стоимость незаконно вывезенных комплектующих составляет около 715 тысяч евро.