У ВСУ есть продвижение на Таврическом направлении. За сутки россияне потеряли 327 солдат и 34 единицы техники, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о наступлении Сил обороны на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его телеграм-канале.

В сообщении отмечается: "Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем.

Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.

За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1). Уничтожено 34 единицы военной техники противника.

В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага".

Читайте: ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка-Вербовое на Запорожье, - Генштаб