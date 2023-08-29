У ВСУ есть продвижение на Таврическом направлении. За сутки россияне потеряли 327 солдат и 34 единицы техники, - Тарнавский
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Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский обнародовал информацию о наступлении Сил обороны на южном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в его телеграм-канале.
В сообщении отмечается: "Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отбрасываем.
Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1200 огневых задач.
За последние сутки потери врага составили 327 человек (безвозвратные - 91, раненые - 235, плен - 1). Уничтожено 34 единицы военной техники противника.
В частности, 4 танка, 8 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 РСЗО, 16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.
Также было уничтожено 2 склада боеприпасов и 3 пункта управления врага".