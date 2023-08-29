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В среднем за сутки на фронте теряется 40-45 разведывательных дронов, - Госспецсвязи

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В среднем за сутки на фронте теряется 40-45 разведывательных дронов, - Госспецсвязи
В среднем за сутки Силы обороны и безопасности Украины теряют 40-45 разведывательных дронов украинского и иностранного производства.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими Силами безопасности и обороны теряется 40-45 дронов. Это и наиболее простых Mavic, Matrice и больших профессиональных дронов украинского и иностранного производства. Поэтому ими невозможно обеспечить таким количеством одновременно, их столько не производят ни в мире, ни в Украине", - сказал Щиголь.

Глава Госспецсвязи также сообщил, что на сегодняшний день законтрактовано более 22 тыс. ударных дронов, примерно 15 тыс. уже передано в Вооруженные силы Украины.

"В общей сложности на них из 40 млрд грн, выделенных правительством, израсходовано уже 25 млрд", - отметил глава Госспецсвязи. По его словам, "приблизительно 180-200 тыс. дронов в год точно будет".

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Кроме того, Щиголь сообщил, что по некоторым типам дронов, таким как ударные коптеры, производств выросло в более чем 100 раз за год, а проект "Армия дронов" дал толчок для развития технологий.  "Мы делаем на сегодняшний день все возможное, чтобы мы преобладали над противником на поле боя в ударных и разведывательных дронах", - сказал он.

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    До прикладу - морській дрон-камікадзе MAGURA V5 в листопаді 2022 року оцінювався в 10 млн. гривень, або приблизно $273 000 по курсу на той час, і він одноразовий, причому ціль вражається далеко не з першої спроби, тобто не кожним дроном.

    Чи є сенс їх виробляти так дорого? Однозначно так, бо навіть якщо з 10 дронів ціль вдасться вразити одному, то вартість ураженої техніки буде в сотню раз більшою, ніж вартість тих десяти дронів.

    Приблизно така сама ситуація і з повітряними дронами. Просто завдяки нашому Міноборони, і конкретно Курочці Рябій, ми втратили забагато часу перед тим, як дійшло наскільки це важливий елемент ******** війни. Причому важливі і потрібні не тільки ударні дрони, а вся лінійка - розвідувальні, ударні ( зі скиданням **********), одноразові камікадзе, на 5-7 км, на 10-30 км, оперативної дальності, далекої дальності - всі.

    І тут ще треба пам'ятати - все, що ми зараз запустимо в виробництво, і що буде використовуватись у війні, і покаже хороші результати - це наш ринок збуту як мінімум на найближчий десяток років, а люди, які їх створили і створюють, будуть і далі працювати над їх покращенням і новими функціями. Це те, що буде становити велику частину нашого військового експорту ще довгий час після Перемоги!
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