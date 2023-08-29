В среднем за сутки на фронте теряется 40-45 разведывательных дронов, - Госспецсвязи

В среднем за сутки Силы обороны и безопасности Украины теряют 40-45 разведывательных дронов украинского и иностранного производства.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о разведывательных дронах, то в среднем за сутки нашими Силами безопасности и обороны теряется 40-45 дронов. Это и наиболее простых Mavic, Matrice и больших профессиональных дронов украинского и иностранного производства. Поэтому ими невозможно обеспечить таким количеством одновременно, их столько не производят ни в мире, ни в Украине", - сказал Щиголь.

Глава Госспецсвязи также сообщил, что на сегодняшний день законтрактовано более 22 тыс. ударных дронов, примерно 15 тыс. уже передано в Вооруженные силы Украины.

"В общей сложности на них из 40 млрд грн, выделенных правительством, израсходовано уже 25 млрд", - отметил глава Госспецсвязи. По его словам, "приблизительно 180-200 тыс. дронов в год точно будет".

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Кроме того, Щиголь сообщил, что по некоторым типам дронов, таким как ударные коптеры, производств выросло в более чем 100 раз за год, а проект "Армия дронов" дал толчок для развития технологий. "Мы делаем на сегодняшний день все возможное, чтобы мы преобладали над противником на поле боя в ударных и разведывательных дронах", - сказал он.