Россияне в течение дня дважды обстреляли Никопольщину, - ОВА

Российские оккупационные войска в течение дня дважды обстреливали Никопольский район, более 10 снарядов попали на территорию Никополя и Марганецкой громады, без жертв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Дважды за день Никопольщина попадала под артиллерийский огонь. Более 10 снарядов прилетели в районный центр и Марганецкую громаду. Загорелись дом, хозяйственная постройка и сухая трава. Огонь спасатели уже потушили. Люди целы", - написал он.

"В остальных громадах Днепропетровщины сегодня было спокойно", - добавил глава ОГА.

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