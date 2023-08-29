У нас основное направление наступления - это Юг, у врага - Восток, - Минобороны

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, а российские войска пытаются атаковать в районе Авдеевки, Марьинки и Купянска.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас ситуация развивается довольно динамично на всех направлениях. И если говорить о Востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению, это собственно то, что больше всего врага донимает, и поэтому они пытаются отвлечь наши усилия на других направлениях. Там мы движемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на многие господствующие высоты, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. И там сейчас больше всего говорят о боях в Клищевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. Понемногу мы там продвигаемся и там есть у нас успехи", - отметила Маляр.

Что касается Купянско-Лиманского направления, заместитель министра отметила, что именно туда враг пытается отвлекать внимание, чтобы перетащить подразделения Сил обороны. "Была активизация, недели две назад началась очень большая их активность - обстрелы, войска подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не оставляют своих планов туда двигаться", - добавила Маляр.

Чиновница также отметила, что по северной границе происходит движение живой силы противника. "Россияне перебрасывают свои войска в резервы тех подразделений, которые они как раз используют в наступлении на Купянском и Лиманском направлении. Это подтверждение того, что они акцентируют для себя эти направления", - отметила заместитель министра.

Также смотрите: Бойцы 22-й ОМБр ликвидировали живую силу врага точными выстрелами из САУ 2С-1 "Гвоздика". ВИДЕО

Относительно ситуации на Востоке Маляр отметила, что в районе Авдеевки и Марьинки продолжается наступление врага, которое Силы обороны сдерживают.

"Враг фактически Марьинку взять под контроль не может, и это уже почти год продолжается, на столько мощно мы держим оборону. Авдеевку они хотят окружить, они даже не собираются туда заходить, потому что боятся увязнуть в таких боях, как в Бахмуте, и по сути Авдеевка и Марьинка - это один из эпицентров на Востоке", - рассказала представитель МО.

Заместитель министра также подчеркнула, что если для врага главным направлением является Восток, то для Сил обороны Украины - Юг.

"У нас основное направление для наступления - это Юг. Если для врага Восток и мы там преимущественно в обороне, кроме Бахмутского направления, то на юге враг в обороне. Запорожская область, Херсонская под обстрелами. По этим двум областям враг в обороне. Это означает, что мы там осуществляем наступательные действия", - отметила Маляр.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр зачищают позиции оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО