Россияне из артиллерии обстреляли Семеновку на Черниговщине, повреждена больница

Оккупанты в очередной раз обстреляли город Семеновку в Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня во второй половине дня российские террористы из артиллерии обстреляли город Семеновка. Как это уже делали не раз. Поврежден хирургический корпус местной больницы", - написал он.

Как отметил Чаус, информация уточняется.

Смотрите: На Черниговщине разоблачили начальницу ЦПАУ одного из городских советов и ее сообщников, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу, - СБУ. ФОТО