Россияне вывозят детей из оккупированной Ясиноватой на Донетчине в Челябинск, - Центр нацсопротивления
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что школьников вывозят из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако вывозить решили не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион РФ.
В частности, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции.
Отметим, что детей увозят без родителей под наблюдением "кураторов". Родители же могут "уехать по желанию", но не секрет, что большинство родителей будут вынуждены уехать за детьми.
В ЦНС сообщили, что мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о том, что часть ясиноватовских школьников начнет обучение в новом учебном году в столице региона-куратора Челябинской области.
Речь идет о детях, которых готовы отпустить родители. Сопровождать учащихся будут некоторые учителя.