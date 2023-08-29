Россияне вывозят детей из оккупированной Ясиноватой на Донетчине в Челябинск, - Центр нацсопротивления

Оккупанты вывозят детей из оккупированной РФ в 2014 году Ясиноватой (Донецкая область) в Челябинск (РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что школьников вывозят из-за невозможности очного обучения и отказа от дистанционного. Однако вывозить решили не в Донецк, где обучение продолжается, а в отдаленный регион РФ.

В частности, речь идет именно об умышленной депортации украинских детей с целью их дальнейшей ассимиляции.

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Отметим, что детей увозят без родителей под наблюдением "кураторов". Родители же могут "уехать по желанию", но не секрет, что большинство родителей будут вынуждены уехать за детьми.

В ЦНС сообщили, что мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил о том, что часть ясиноватовских школьников начнет обучение в новом учебном году в столице региона-куратора Челябинской области.

Речь идет о детях, которых готовы отпустить родители. Сопровождать учащихся будут некоторые учителя.