Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 29 августа 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются пятьсот пятьдесят вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

В течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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В течение суток состоялось более 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Удов и Зыбино Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Середина-Буда, Поповка, Кондратовка, Владимировка Сумской области и Огирцево, Караичное, Охримовка, Малая Волчья, Нестерно Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Першотравневого, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника были по населенным пунктам Фиголевка, Двуречная, Синьковка, Куриловка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области; Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Новоегоровка Луганской области и Ямполь, Сивесрьк, Верхнекаменское, Торское, Спирное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клищеевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, среди них Григорьевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Курахово, Победа, Елизаветовка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали населенные пункты Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Железнодорожного и Вербового Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Щербаки, Степное, Пятихатки, Каменское, Плавни, Лукьяновское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности, Золотая Балка, Микилское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

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Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. В населенном пункте Михайловка Скадовского района Херсонской области российские оккупационные войска притесняют местных жителей, которые отказываются получить российские паспорта. Из-за отказа оформить вражеский паспорт оккупанты проводят рейды по домам, осуществляют унизительные проверки, угрожают заключением и депортацией.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк" противника".

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