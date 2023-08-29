Подозрения в завладении аэропортом "Одесса" получили Костусев, Кауфман и Борухович, - ЦПК

Экс-мер Одессы Костусев и местные бизнесмены Кауфман и Борухович сегодня получили от НАБУ и САП подозрения в завладении аэропортом "Одесса".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Всего подозрения получили пять человек. Костусева, Кауфмана и Боруховича следствие называет соорганизаторами схемы.

О сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом, СМИ писали еще в 2011 году. В результате решения 75% международного аэропорта перешли из собственности территориальной громады к так называемым частным инвесторам. Под приватизацию попали даже аэродромные объекты, обеспечивающие безопасность полетов, что прямо запрещено законом.

По договору "инвесторы" должны были внести 355 млн грн в уставный капитал совместного с городом предприятия, построить новый терминал и построить взлетно-посадочную полосу. Однако ее через десять лет никто так и не построил. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.

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Стоимость аэропорта на момент отчуждения составила 118 млн грн. По версии следствия, за последние десять лет фигуранты также незаконно получили более 2,5 млрд грн дохода от деятельности аэропорта.

В ЦПК напоминают, что Кауфман и Борухович уже являются клиентами НАБУ по делу преступной организации, якобы взявшей под контроль Одесский горсовет.

"Кауфмана и Боруховича еще в прошлом году взяли под стражу с альтернативным залогом в 129 и 124 млн грн соответственно. Деньги нашлись почти сразу и они сразу же вышли из СИЗО. Недавно по этому делу странным решением отметился ВАКС, благодаря чему Кауфман вернул себе загранпаспорт", – говорится в сообщении.