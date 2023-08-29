Подозрения в завладении аэропортом "Одесса" получили Костусев, Кауфман и Борухович, - ЦПК
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Всего подозрения получили пять человек. Костусева, Кауфмана и Боруховича следствие называет соорганизаторами схемы.
О сомнительном решении Одесского горсовета, благодаря которому бизнесмены завладели аэропортом, СМИ писали еще в 2011 году. В результате решения 75% международного аэропорта перешли из собственности территориальной громады к так называемым частным инвесторам. Под приватизацию попали даже аэродромные объекты, обеспечивающие безопасность полетов, что прямо запрещено законом.
По договору "инвесторы" должны были внести 355 млн грн в уставный капитал совместного с городом предприятия, построить новый терминал и построить взлетно-посадочную полосу. Однако ее через десять лет никто так и не построил. Для предотвращения возвращения аэропорта в собственность города все его имущество заставили в банк для получения не погашаемого вообще кредита.
Стоимость аэропорта на момент отчуждения составила 118 млн грн. По версии следствия, за последние десять лет фигуранты также незаконно получили более 2,5 млрд грн дохода от деятельности аэропорта.
В ЦПК напоминают, что Кауфман и Борухович уже являются клиентами НАБУ по делу преступной организации, якобы взявшей под контроль Одесский горсовет.
"Кауфмана и Боруховича еще в прошлом году взяли под стражу с альтернативным залогом в 129 и 124 млн грн соответственно. Деньги нашлись почти сразу и они сразу же вышли из СИЗО. Недавно по этому делу странным решением отметился ВАКС, благодаря чему Кауфман вернул себе загранпаспорт", – говорится в сообщении.