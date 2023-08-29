Резников назначил Жумадилова главой Агентства ресурсного обеспечения ВСУ

Министр обороны Алексей Резников подписал указ о назначении Арсена Жумадилова главой Агентства ресурсного обеспечения армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Резников сообщил на пресс-конференции, передает LB.ua.

"Опыт у него (Жумадилова - Ред.) есть. Доверие к нему есть. Экспертиза к нему есть. Поэтому я убежден, что мы будем двигаться по этому направлению достаточно эффективно", - заявил он.

Резников подписал соответствующий указ 28 августа.

Министр обороны прогнозирует, что Агентство ресурсного обеспечения армии заработает уже осенью этого года.

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Напомним, Арсен Жумадилов - крымский татарин, родился в Симферополе. Он является преподавателем Киево-Могилянской академии. Жумадилов - первый и пока единственный избранный на конкурсе руководитель Государственного предприятия "Медицинские закупки Украины". В 2022 году вступил в ряды ВСУ, занимался темой закупок в военно-медицинской службе. С апреля 2023 года возглавляет команду по реформе государственных закупок в сфере обороны при Офисе по поддержке изменений.

Жумадилов, комментируя создание агентства государственных закупок в сфере обороны, отмечал, что это будет зависеть от того, "действительно ли мы будем иметь поддержку со стороны МОУ и правительства". Также он высказал мнение, что возможно определенное сопротивление со стороны структурных подразделений министерства.