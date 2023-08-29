Полиция открыла уголовное производство в отношении блогера Заволоки, который систематически оскорблял работников ТЦК в Полтаве

Полиция открыла уголовное производство в отношении фитнес-тренера и блогера Романа Заволоки, который систематически оскорблял работников ТЦК и СП в Полтаве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание Полтавщина.

Отмечается, что Заволока находил на улице работников военкомата, которые раздавали повестки, оскорблял их и снимал разговор на видео. В частности он плюнул и назвал "придурком" ветерана войны Александра Мацько, который хотел вручить ему повестку.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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