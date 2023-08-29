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Власти США согласовали новый пакет помощи Украине на $250 млн, - спикер Белого дома Карин Жан-Пьер

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Власти США согласовали новый пакет помощи Украине на $250 млн, - спикер Белого дома Карин Жан-Пьер
Власти США подготовили новый пакет военной помощи Украине стоимостью 250 млн долларов, в который войдут боеприпасы, ракеты для систем ПВО и оборудование для разминирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня администрация Байдена и Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины", - подчеркнула Жан-Пьер.

В новый пакет помощи войдет дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

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Топ комментарии

  • metal35
    Спасибо США
  • Evgen Karpenko
    Чим "патужніше" Зе-реформи,- тим меньше допомога...
  • Dan Dan 2bade173
    Разом з цим
    https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3491937/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/

    Буде 450млн в цьому місяці - в три рази менше чим в попередні місяці.
    Залишок коштів що виділив Конгрес десь 2млрд, та 4 тижні до кінця 2023 фінансовгого року, коли їх можна використовувати.

    Ймовірно, адміністрація вирішить не "розхитувати лодку" - та не витратить всі надані кошти.
    Краще попросити через місяць новий пакет, в який включити свої "забаганки" під видом допомоги України - тому що починається передвиборний рік
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