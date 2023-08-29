Власти США согласовали новый пакет помощи Украине на $250 млн, - спикер Белого дома Карин Жан-Пьер

Власти США подготовили новый пакет военной помощи Украине стоимостью 250 млн долларов, в который войдут боеприпасы, ракеты для систем ПВО и оборудование для разминирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня администрация Байдена и Харрис объявит о новом пакете военной помощи для Украины", - подчеркнула Жан-Пьер.

В новый пакет помощи войдет дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

Читайте: Некоторые украинские партнеры не готовы к войне на территории России, - Зеленский