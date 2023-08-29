Новости • Война

"В моей роте почти не осталось людей", - пленный россиянин из 110 бригады ВС РФ. ВIДЕО

11 28233
Пленный оренбуржец из 110-й бригады армии РФ рассказал о том, что его подразделение бросили на передовую, хотя командиры обещали совсем другое.

Полное интервью можно посмотреть на ютуб канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Там тишина, там прилетов арты нету, просто приедете и будете наблюдать. Приехали вот, а оказалось все совсем по другому", - рассказал пленный.

Говорит, в интернете мало читал о войне, однако он пытался убежать с поля боя. Однако его поймали и вернули.

Смотрите: Артиллеристы из РСЗО "HIMARS" уничтожили вражескую САУ "Мста-С" на Запорожье. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Инь Янь f32f1b38
    Да серед вас давно людей не лишилось
  • vv vv 9aa74d3d
    Там і не було ніколи.
  • Fjall_Raven
    ".... - остался только один ***.
    -правильно не в роте, а во рту" (С)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости