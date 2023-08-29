"В моей роте почти не осталось людей", - пленный россиянин из 110 бригады ВС РФ. ВIДЕО
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Пленный оренбуржец из 110-й бригады армии РФ рассказал о том, что его подразделение бросили на передовую, хотя командиры обещали совсем другое.
Полное интервью можно посмотреть на ютуб канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Там тишина, там прилетов арты нету, просто приедете и будете наблюдать. Приехали вот, а оказалось все совсем по другому", - рассказал пленный.
Говорит, в интернете мало читал о войне, однако он пытался убежать с поля боя. Однако его поймали и вернули.