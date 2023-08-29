Десантники 82-й бригады получили боевые дроны "Кажан" и пикап

Два ударных дрона "Кажан" и полноприводный пикап JAC передал Петр Порошенко военнослужащему 82-й бригады ДШВ Алексею Петрову с позывным "Кот".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Эти беспилотники – результат модернизации украинской техники, производимой для нужд агропромышленного комплекса. Теперь "птички" могут нести на себе одновременно четыре мины, дальность полета достигает 7 км, рассказывает Алексей Петров.

Дроны – не маленькие по размеру, но новенький пикап решает эту проблему, теперь их можно быстро доставить на позицию. Беспилотники оснащены тепловизорами, поэтому работают и днем, и ночью.

"Большое вам спасибо, Петр Алексеевич, потому что без этого, вы сами понимаете… И ударные дроны, и машина. И очень большое спасибо за "Посейдоны", потому что "Посейдоны" – это наш козырь. Когда есть глаза в небе, как-то более спокойно. Даже когда наступают наши штурмовые подразделения, когда они знают, что их сверху прикрывают наши глаза, что могут в любое время увидеть движение техники российских окупантов, и будет огонь на поражение – на душе у них спокойнее делать свое очень тяжкое дело", – рассказывает военный.

"Эти огромные украинские ударные дроны "Кажан" - ночной кошмар для оккупантов в прямом смысле. Дроны, способные нести до 4 снарядов и сбрасывать 82-мм мины или заряды от РПГ прямо на головы врагов под прикрытием ночи, благодаря современному тепловизору. Это переоборудованные для военных нужд крупные аграрные дроны, горячий привет оккупантам от украинских аграриев) Предприятие, которое раньше производило технику для обработки полей, сейчас стало на военные рельсы и работает на освобождение нашей земли от врагов", – рассказывает Порошенко.

Он объясняет: во фронтовых бригадах постоянно не хватает беспилотников разных типов, от маленьких разведчиков до больших "птичек", которые залетают во вражеские тылы. "Это – три этапа. Первый – это "Мавики". Ребята работают на "Мавиках", это расходный материал, они берут до 2-3 километров и это – глаза отделения. "Кажаны", "Валькирии", "Фурии" и много других - это уже следующая позиция. Ключевое в дроне "Кажан", что это ударный дрон, который берет на себя достаточно большую нагрузку. Четыре мины – это уж точно не поздоровится русне. А "Посейдон" – это уже 50 км. Это мы уже видим отведенную вражескую артиллерию, отведенные боевые бронированные машины, склады боеприпасов, видим склады ГСМ, центры принятия решений, как они это называют. И это уже работа для нашей дальнобойной артиллерии, для наших "Хаймарсов", – объясняет пятый президент.

Алексей Петров родом из Мелитополя, и он больше всего мечтает освободить весь украинский юг.

"Лешу вы очень хорошо знаете, это мой боевой побратим еще с 2014 года. Я всегда чувствовал его плечо. Сейчас он находится на острие атак, это наша любимая 82-я, и они всегда – в поле наших интересов – и по поставке техники, грузовиков, бань и прочего. Но сегодня мы работаем по БПЛА. Все это для того, чтобы эффективно освобождать украинскую землю и перерезать сухопутный коридор, соединяющий оккупированный Донецк и российский коридор в Крым. Мы его должны перерезать. И такие. как Алексей, очень в этом помогают", – рассказывает Петр Порошенко.

Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" после начала полномасштабного вторжения передали в войска сотни беспилотников разных типов. В частности, в ВСУ поступило более 350 беспилотников Autel. Также реализуется большой контракт на поставку более 20 комплексов БПЛА Poseidon (65 "птичек"). 14 комплексов уже поступили в войска.

Бригадам ВСУ и Нацгвардии Порошенко передал партию беспилотников Matrice 30T. 24 квадрокоптера, оснащенные мощной оптикой с 16-кратным зумом, способны подниматься на 7 километров, развивают скорость до 80 километров в час. Кроме того, Порошенко также передал в ВСУ еще 148 квадрокоптеров и 6 БПЛА "Валькирия". Поставлено несколько десятков тысяч гранатометных боеприпасов для сброса с дронов.

Общая сумма помощи Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Справа Громад" подразделениям Сил обороны за полтора года составила 3 млрд 192 млн грн.









