В Днепре полицейский застрелил мужчину, напавшего на его коллегу. ВИДЕО 18+

Правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

В телеграм-канале Оперативный ВСУ сообщают, что на проспекте Ивана Мазепы патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки, передает Цензор.НЕТ.

На записи видно, как полицейские силой пытались вытащить из машины женщину, которая была за рулем, но она сопротивлялась. В это время из автомобиля вышел мужчина, подбежал к полицейским сзади и начал оттягивать их от женщины.

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Через мгновение водитель напал на сотрудницу патрульной полиции и начал ее избивать, после чего напал на другого полицейского. В результате драки один из правоохранителей применил табельное огнестрельное оружие против нарушителя. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

В настоящее время на месте работают все соответствующие службы – следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований.

"Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", - заявили в Национальной полиции Украины.

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Смертельный конфликт начался из-за якобы нарушения водителем ПДД. В соцсетях публикуют видеозапись камеры наблюдения с моментом возможного нарушения.

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