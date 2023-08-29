Обсудили дальнейшие шаги на пути в НАТО, - Кулеба провел разговор со Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшие шаги Украины на пути в Альянс, адаптированную годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х (бывший твиттер).

"Я поговорил с Йенсом Столтенбергом о дальнейших шагах Украины на пути в НАТО. Обсудили адаптированную годовую национальную программу и полноценное развертывание Совета Украина-НАТО. Я также проинформировал генерального секретаря о подготовке Украины к первому Форуму оборонной промышленности", - написал Кулеба.

Читайте также: Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией и какое решение приемлемо, - Столтенберг