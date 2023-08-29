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Нельзя допустить победы России в войне против Украины, - президент Чехии Павел

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Нельзя допустить победы России в войне против Украины, - президент Чехии Павел
Президент Чехии Петр Павел объяснил необходимость поддержки Украины тем, что агрессивные российские действия угрожают взорвать действующий международный порядок.

Об этом Павел заявил в выступлении перед чешскими послами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Чехии подчеркнул, что победы России в полномасштабной войне против Украины нельзя допустить, а "российская агрессия и все большая асертивность грозят взорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве".

"У нас уже есть опыт, и не нужно спекулировать на том, что Россия никогда не смирится с потерей политического влияния на нашу страну. И также очевидно, что такой результат вдохновил бы другие страны, которые думают так же, как Россия", – отметил он.

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Отдельно Павел объяснил, что считает поддержку Украины не только солидарной и морально правильной, но и критически важной для обеспечения безопасности Чешской Республики. Он также призвал создать условия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО после завершения войны и выполнения необходимых критериев.

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    Нужно не просто не допустить победы параши, нужен такой военный разгром параши, чтобы потомки того скота, который там останется в живых и через 1000 лет при развороте своей тупой башки на запад сразу получали инсульты и инфаркты.
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Дякую за це, але ще краще - скажи своєму прем'єру, що варіант "замороження" війни це взагалі не варіант, бо кацапи перегрупуються і вдарять знову через 5-10 років. Тому такі "варіанти" навіть озвучувати не можна! Жодних заморозок, відморозок і подібного!

    Кацапи відколупаються від України в єдиному випадку - якщо Україна вступить в НАТО. Скільки б вам боти не розповідали про "сцикливе НАТО", але напали не на невеликі балтійські країни, а на величеньку Україну.
    Саме тому жодних проміжних "тимчасових" варіантів не може бути (як оренда Криму - "демілітаризація роSSії в Криму" чи як там її нещодавно обізвали), бо в НАТО не приймають з непідконтрольними територіями, і не треба зараз про "ГДР/НДР", бо Німеччина тоді була офіційно поділена, на відміну від України.
  • Bob Fayn
    це повинні бути такі дії,які спрямовані на розвал рашки і повністю зміна імперської свідомості...як це сталось з Німеччиною..Перша світова війна нічого не навчила тоді почалась друга світова аж коли розділили Німеччину і вивітрили з голів їх дурість про вялічіє расси..от тоді сусіди заспокоїлись..З рашкою набагато складніше..від небажання світу розділити рашку до первісно-суспільного ,пещерного ладу самого народонасєлєнія рашки...
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