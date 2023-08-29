Нельзя допустить победы России в войне против Украины, - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел объяснил необходимость поддержки Украины тем, что агрессивные российские действия угрожают взорвать действующий международный порядок.

Об этом Павел заявил в выступлении перед чешскими послами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Чехии подчеркнул, что победы России в полномасштабной войне против Украины нельзя допустить, а "российская агрессия и все большая асертивность грозят взорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве".

"У нас уже есть опыт, и не нужно спекулировать на том, что Россия никогда не смирится с потерей политического влияния на нашу страну. И также очевидно, что такой результат вдохновил бы другие страны, которые думают так же, как Россия", – отметил он.

Читайте также: Чехия проверяет деятельность Raiffeisen Bank из-за работы в РФ

Отдельно Павел объяснил, что считает поддержку Украины не только солидарной и морально правильной, но и критически важной для обеспечения безопасности Чешской Республики. Он также призвал создать условия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО после завершения войны и выполнения необходимых критериев.