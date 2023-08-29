Игнат об авиакатастрофе на Житомирщине: самолеты столкнулись фактически на старте

Учебно-боевые самолеты L-39 в Житомирской области столкнулись фактически на старте. Однако все детали авиакатастрофы, в которой погибли трое пилотов, будут известны после завершения следствия Государственным бюро расследований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному рассказал представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что речь идет о выполнении пилотами боевого задания.

"Был вылет, они фактически на старте, когда вылетели с аэродрома, столкнулись. Когда летели, выполняли ту задачу, которую поставили им часть", - отметил Игнат. Что это за задача, он отказался детализировать.

По его словам, самолеты L-39 используются не только для учебных полетов, но и для выполнения различных задач.

"У нас сейчас почти по всей территории страны почти все вылеты боевые, потому что идет война", - добавил спикер.

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Юрий Игнат рассказал, что трое пилотов на двух самолетах выполняли маневры в паре.

"Полеты на групповую взлетность - это сразу взлетает два самолета. Это тактический прием, который нужен для того, чтобы воевать с оккупантами. Чем ближе они друг к другу в групповой взлетности, тем они могут быть менее заметными на радарах врага", - отметил он.

"Что именно стало причиной? Мне даже опытные летчики, очень опытные, говорят, что сказать трудно. Надо разбираться - бортовые самописцы, радиообмен, все это будет проанализировано и будет предоставлена эта информация, что происходило", - подчеркнул представитель Командования Воздушных сил.

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