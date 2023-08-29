Ракеты AIM-9М, боеприпасы и оборудование для разминирования, - Блинкен об очередном пакете помощи Украине

Соединенные Штаты Америки 29 августа объявили о пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается со ссылкой на официальное заявление Энтони Блинкена, размещенное на официальном сайте Белого дома.

В заявлении Блинкена говорится: "Этот пакет содержит важные возможности для помощи Украине на поле боя. Он включает в себя ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, машины скорой помощи, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запчасти, услуги, обучение и транспортировка.

Этот пакет вооружений и техники, оцениваемый в 250 миллионов долларов, реализуется в рамках ранее предусмотренной для Украины помощи".

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