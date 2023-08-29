В Харькове школьники будут учиться в метро
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Учреждения общего среднего образования в Харькове начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
В Харькове сформировано уже 60 таких классов на 1003 ребенка.
Подготовка соответствующих помещений еще продолжается. В них будет обеспечено вентиляцией с рекуперацией воздуха, отопление, звукоизоляция, ремонт в классных комнатах и уборных.