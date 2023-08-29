В Харькове школьники будут учиться в метро

Учреждения общего среднего образования в Харькове начнут учебный год в дистанционном режиме. Параллельно с этим будет работать офлайн-формат, согласно которому несколько раз в неделю дети будут очно посещать занятия в безопасных помещениях метрополитена.