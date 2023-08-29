ГБР начало расследование инцидента в Днепре, когда от рук полицейского погиб человек
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В сообщении отмечается: "Во время патрулирования он применил табельное оружие, что привело к гибели человека.
Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.
Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.
Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента.
Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.
Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура".