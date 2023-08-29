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ГБР начало расследование инцидента в Днепре, когда от рук полицейского погиб человек

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ГБР начало расследование инцидента в Днепре, когда от рук полицейского погиб человек
Работники ГБР, при содействии Нацполиции, оперативно начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием работника правоохранительного органа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "Во время патрулирования он применил табельное оружие, что привело к гибели человека.

Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитное авто в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

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Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о задержании правоохранителя и сообщение ему о подозрении.

Процессуальное руководство осуществляет Днепропетровская областная прокуратура".

Топ комментарии

  • sergej gorin
    Поліціанту респект. На одно бидло меньше, країна очистилась.
  • Vladyslav Novikov
    Твою ж мать!!!
    Где открытое уголовное дело против кобылы "за сопротивление сотруднику полиции"?
    Где открытое уголовное дело "за нападение на сотрудника полиции"?
    Где открытое уголовное дело "за вождение транспортного средства в стадии алкогольного опьянения и создание аварийной ситуации"?
    Или Украина - это страна оправдания подонков и мразей всех мастей? И кто вообще этот водятел? Нужный человек, чей-то сынулька или просто тварь?
  • Павло Мокрицький 33213b33
    Війна, повний ігнор пдр водіями, вимог зупинки, хамство поліцейським, нокаут патрульної водієм...шозанах робиться??? Забулись як на початку війни всі тихенько їздили, всіх пропускали, всім допомагали чи около, на всі вимоги (звісно незаконні) на блокпостах - і паспорти і смартфони ТРО показували? Що значить "нокаут патрульної" серед білого дня цивільним? 😬 Пристрелили як собаку - і не шкода
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