Россияне в течение 29 августа совершили 15 обстрелов Сумщины, зафиксировано 110 взрывов, - ОВА
В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.
В сообщении отмечается:
"Свесская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
- Новослободская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (3 взрыва), в результате чего поврежден трактор.
- Великописаревская громада: был гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).
- Хотинская громада: россияне били из гранатометов (АГС) (22 взрыва), минометов (23 взрыва) и артиллерии (САУ) (17 взрывов).
- Дружбовская громада: враг совершил минометный обстрел (8 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).
- Белопольская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: произведен минометный обстрел (10 взрывов), в результате чего поврежден частный дом".