Россияне в течение 29 августа совершили 15 обстрелов Сумщины, зафиксировано 110 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. Обстрелам подверглись Свесская, Новослободская, Хотинская, Великописаревская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Белопольская громады.

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 110 взрывов. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА.

В сообщении отмечается:

"Свесская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

- Новослободская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (3 взрыва), в результате чего поврежден трактор.

- Великописаревская громада: был гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).

- Хотинская громада: россияне били из гранатометов (АГС) (22 взрыва), минометов (23 взрыва) и артиллерии (САУ) (17 взрывов).

- Дружбовская громада: враг совершил минометный обстрел (8 взрывов).

- Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (7 взрывов).

- Белопольская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

- Середино-Будская громада: произведен минометный обстрел (10 взрывов), в результате чего поврежден частный дом".

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