Это то, в чем нуждаются наши воины, - Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и президента Джо Байдена за новый пакет оборонной помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.
"Благодарен всему американскому народу, Конгрессу и лично президенту Джозефу Байдену за новый пакет оборонной помощи Украине", - написал Зеленский.
По его словам, среди помощи - артиллерия, ракеты, боеприпасы для "Хаймарсов", оборудование для разминирования - все то, в чем нуждаются украинские военные.
"Свобода нуждается в защите, и эта защита крепнет", - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, США объявили о новом пакете дополнительной военной помощи Украине на сумму $250 млн, который включает в себя различные боеприпасы, технику и запчасти к ней, а также обучение персонала.