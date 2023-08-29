Это то, в чем нуждаются наши воины, - Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи

Президент Владимир Зеленский поблагодарил США и президента Джо Байдена за новый пакет оборонной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Благодарен всему американскому народу, Конгрессу и лично президенту Джозефу Байдену за новый пакет оборонной помощи Украине", - написал Зеленский.

По его словам, среди помощи - артиллерия, ракеты, боеприпасы для "Хаймарсов", оборудование для разминирования - все то, в чем нуждаются украинские военные.

"Свобода нуждается в защите, и эта защита крепнет", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, США объявили о новом пакете дополнительной военной помощи Украине на сумму $250 млн, который включает в себя различные боеприпасы, технику и запчасти к ней, а также обучение персонала.