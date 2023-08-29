Из-за войны украинские школьники демонстрируют потерю знаний, - ЮНИСЕФ

Украинские дети демонстрируют потерю знаний, потому что война срывает учебный процесс.

Об этом заявила директор Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Реджина Де Доминицис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В Украине атаки на школы не прекращаются, оставляя детей в глубоком стрессе и без безопасного места для обучения. Это привело к тому, что украинские дети не только не могут добиться успехов в учебе, но и не могут закрепить то, чему они научились, когда их школы функционировали полноценно", – пояснила Де Доминицис.

В ЮНИСЕФ отмечают, что до 57% учителей сообщают об ухудшении знаний учащихся по украинскому языку, до 45% сообщают о снижении математических навыков и до 52% сообщают о снижении способностей к иностранным языкам.

По данным Детского фонда ООН, только треть детей младшего и среднего возраста полностью обучаются в автономном режиме. Еще треть учится в смешанном формате – и онлайн, и офлайн, а треть – только онлайн.

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Относительно детей дошкольного возраста, как сообщают в ЮНИСЕФ, две трети из них не посещают учебные заведения. На прифронтовых территориях три четверти родителей говорят, что дети не посещают дошкольные учреждения.

Де Доминицис также заявила, что более 1300 школ в Украине были "полностью разрушены", а другие сильно повреждены и не могут быть использованы.

Представитель ЮНИСЕФ также сообщила, что по данным фонда, в семи странах более половины детей-беженцев из Украины не причислены к национальным системам образования. О каких именно странах идет речь, в ЮНИСЕФ не сообщили.

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