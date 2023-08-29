Полицейский, застреливший нетрезвого водителя в Днепре, задержан. Продолжается следствие, - прокуратура. ФОТО

Днепропетровская областная прокуратура задержала сотрудницу полиции, которая застрелила пьяного водителя, оказывавшего сопротивление правоохранителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, в одном из районов г. Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети.

По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались.

Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру.

От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

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В настоящее время причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос об уведомлении о подозрении.

Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, оперативное сопровождение – сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 августа правоохранители в Днепре остановили для проверки автомобиль, из-за чего между мужчиной и полицейскими произошел конфликт. Патрульный применил против нарушителя табельное огнестрельное оружие, нанеся ему смертельное ранение.

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Впоследствии в соцсетях опубликовали фото девушки-полицейского, которая произвела три выстрела.