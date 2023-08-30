Британия обучает шестерых хирургов из Украины для операций по восстановлению внешнего вида раненых

Шесть украинских медиков начали обучение в Великобритании по реконструктивной хирургии – лечению, предназначенному для восстановления внешнего вида и функционирования тела.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Обучение украинских медиков продолжались в госпитале Фримана в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн и Королевском госпитале Виктории в Ньюкасле. Там они наблюдали за хирургическими операциями в операционной Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Дальнейшие учения будут проходить в британском Королевском центре военной медицины, что в госпитале имени королевы Елизаветы в Бирмингеме. Там лечатся раненые военнослужащие, эвакуированные из-за рубежа.

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С британской стороны группу обучения украинских медиков возглавил подполковник Джеймс Баден, специалист по реконструктивной хирургии после боевых ранений. В состав украинской группы входят и военные, и гражданские специалисты. Отмечается, что обучение поможет улучшить операции по восстановлению военных и гражданских, которые получили ранения в результате боевых действий в Украине.