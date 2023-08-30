Конфликты интересов и неэффективная государственная политика в энергосекторе Украины: нардеп Кучеренко о громких скандалах в энергетике

В последнее время в Украине произошел ряд связанных с топливно-энергетическим сектором скандалов. По крайней мере, в части из них фигурируют имена заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы и близких к нему людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, журналисты обнародовали расследование о схеме, по которой государство выплатило около 320 млн грн солнечным станциям под российской оккупацией, совладельцем которых является близкое окружение Шурмы.

И это не единственная ситуация в ТЭК, к которой имеет отношение Ростислав Шурма.

Как объяснил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, все это говорит о крайне неэффективной государственной политике в энергосекторе. И более того - дискредитирует ее.

Нардеп удивляется: если станции, расположенные на оккупированной территории Украины, получили такие большие деньги от украинской государственной компании "Гарантированный покупатель" - почему на этот год закрывали глаза? Почему никто не отреагировал: ни профильное министерство, ни НКРЭКУ, ни "Укрэнерго", ни "Гарантированный покупатель", ни правоохранительные органы.

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По его словам, если подтвердится, что действительно налицо конфликт интересов среди чиновников, курирующих энергетическую отрасль, это серьезное основание для того, чтобы соответствующие управленческие решения принимались соответствующими государственными институтами.

"К сожалению, могу сказать, что, по-моему, здесь точно не доработали соответствующие государственные институции. Но, если, правоохранительные органы докажут в этом кейсе факты коррупции, или вообще государственной измены со стороны высших должностных лиц, то это будет иметь крайне негативные последствия" для действующей власти", - заметил народный депутат.

Другим важным вопросом является передача сети АЗС Glusco, ранее принадлежавшей обвиняемому в государственной измене Виктору Медведчуку, компании "Укрнафта". Якобы из-за неэффективного управления им НАК "Нафтогаз".

"Забрали у Медведчука 100 заправок. Видимо, совершенно правильно сделали, решение было политическим, оно было реализовано из-за более-менее адекватной процедуры, и правительство передало эти заправки "Нафтогазу". Кто тогда был его руководителем? Юрий Витренко. А кто был куратором и первым, так сказать, помощником Юрия Юрьевича? Господин Шурма. Давайте вещи называть своими именами", - отмечает Кучеренко.

Он напомнил, что год назад нардепов фактически вынуждали выделить для "Нафтогаза" 264 млрд грн, иначе газа зимой не будет. Это уже говорило о неэффективной работе НАКа, однако всех устраивало, никакого аудита не проводилось, или его результаты не придавали.

"Если "Укрнафта" управлялась неэффективно, если там такие большие злоупотребления, а об этом постоянно заявляет Сергей Корецкий - нынешний глава "Укрнафты" - у меня ключевой вопрос: где было все это время НАК "Нафтогаз Украины"? Где был наблюдательный совет "Укрнафты". Кстати, ее возглавлял Витренко в свое время, туда входили другие чиновники", - говорит народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

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К "Укрнафте" есть и другие вопросы. Так согласно финплану компании, она должна получить в 2023 году 12 миллиардов гривен чистой прибыли. Такие сверхприбыли, безусловно, являются хорошим известием, говорит Алексей Кучеренко, но надо разобраться, откуда они в финплане взялись.

"Экспертная среда нефтегазового рынка считает, что обнародованная прибыль Укрнафты искусственно создана благодаря продаже газа десятилетней давности с копеечной себестоимостью, которая была получена до войны по мировому соглашению с Укртрансгазом, а также благодаря перенесению центра прибыли из Кременчугского НПЗ, где господин Корецкий также является директором, на "Укрнафту". Далее не хочу продолжать, но даю вам честное слово, что мы будем изучать этот финансовый план на комитете в соответствующих группах: насколько он реалистичный", - заверил депутат.

Недавно стало известно о скандале, когда солнечные электростанции принадлежащие брату заместителя председателя Офиса президенту Ростиславу Шурме - Олегу Шурме, получили от государства более 300 млн грн, несмотря на то, что они сейчас оккупированы.