Российские СМИ сообщают о повреждениях на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76

В результате атаки неизвестных беспилотников на военный аэродром в российском Пскове повреждено как минимум 4 самолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается: "Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщили в экстренных службах".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее ночью 30 августа в российскому Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.