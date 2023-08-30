Российские СМИ сообщают о повреждениях на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76
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В результате атаки неизвестных беспилотников на военный аэродром в российском Пскове повреждено как минимум 4 самолета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
В сообщении отмечается: "Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщили в экстренных службах".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее ночью 30 августа в российскому Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.