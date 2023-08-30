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Российские СМИ сообщают о повреждениях на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76

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Российские СМИ сообщают о повреждениях на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76
В результате атаки неизвестных беспилотников на военный аэродром в российском Пскове повреждено как минимум 4 самолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается: "Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщили в экстренных службах".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее ночью 30 августа в российскому Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.

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Топ комментарии

  • Oleksiy Tym
    велика подяка і пошана виконавцям!
  • Stepan Kruchkovskii f9f988b9
    Место базирования транспортной авиации и не только.Если кацап пишет 4 повредили....значит згорило 8 полностью.Чудова робота ЗСУ.
  • Сергей Середа
    Отлично
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