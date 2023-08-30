Европейская комиссия готова предложить план использования замороженных активов РФ

Еврокомиссия в ближайшее время готова сделать юридически обоснованное предложение по использованию замороженных активов РФ, которое будет учитывать позиции государств-членов Евросоюза.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Еврокомиссия работала над этим вопросом с испанским председательством Совета ЕС с целью изучения разных путей его решения.

"Мы можем сделать юридическое предложение, учитывающее обмен мнениями с государствами-членами ЕС. Идут интенсивные контакты с нашими партнерами по G7, потому что важно обеспечить хорошую международную координацию", - заявил Виганд во время брифинга в Брюсселе.

В то же время представитель Еврокомиссии не стал уточнять, когда именно будет сделано предложение об использовании замороженных российских активов.

Он добавил, что лидеры стран ЕС обсуждали этот вопрос на заседании Евросовета. По его словам, законодательное предложение по использованию замороженных российских активов в пользу Украины может быть выдвинуто Еврокомиссией осенью

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