Взрывы раздались в Киеве во время воздушной тревоги: После падения обломков погибли 2 человека, еще 3 получили ранения (обновлено)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Взрывы раздались около 5 утра.
Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в Шевченковском и Дарницком районах столицы.
"Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании", - говорится в сообщении главы города.
Также, по словам Кличко, обнаружено еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там есть возгорание на открытой местности.
В Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от обломков стекла.
В КМВА позже заявили, что в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибли 2 человека. Еще один человек получил ранения.
Глава столицы Кличко проинформировал, что в результате атаки РФ на Киев погибли 2 человека, еще 2 получили ранения.
В КМВА заявили, что над Киевом сбили более 20 враждебных целей – ракеты и БПЛА.
"Сначала рашисты применили ударные БПЛА (предварительно, баражирующие боеприпасы "Shahed"). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс", - говорится в сообщении.
Позже в КМВА уточнили, что количество раненых возросло до 3 человек. Погибли два охранника предприятия – 26 и 36 лет.