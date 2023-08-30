Последствия атаки БПЛА на Россию: Пожар в воинской части Пскова уничтожено до 4 самолетов Ил-76. ВИДЕО
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В нескольких российских регионах сообщалось о взрывах из-за атаки беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, по данным росСМИ, в Пскове было уничтожено от 2 до 4 крупных транспортных самолетов Ил-76 из 334-го авиаполка. Также возник пожар в воинской части 64044 – 2-й бригады спецназа ГРУ РФ. В аэропорту Пскова также пожар.
В Брянске беспилотник упал на предприятие, специализирующееся на выпуске микроэлектроники для Искандеров и Панцирей - "Кремной ЭЛ". Там начался пожар.
О взрывах сообщали российские СМИ в Орловской области, а также Рязанской и Тульской.
Также "власть" оккупированного Севастополя об атаке на бухту.