Новости

Белый дом о ликвидации Пригожина: Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов

3 55714
Белый дом о ликвидации Пригожина: Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов
В Белом доме прокомментировали ликвидацию главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы все знаем, что у Кремля - долгая история убийств оппонентов", - сказала она.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

Также читайте: Минобороны РФ больше заинтересовано в смерти Пригожина, чем диктатор Путин, - ISW

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Московити від початку свого нікчемного жалюгідного існування вже були вбивцями гвалтівниками брехунами крадіями...
  • U A 03b737e8
    Наротно-скрепная традіція
  • Птн Пнх 76a150e3
    Це була саме показова страта в назідання іншим. Х#йло демонстративно залякує z-бидло
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости