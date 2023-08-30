Белый дом о ликвидации Пригожина: Кремль имеет долгую историю убийства оппонентов

В Белом доме прокомментировали ликвидацию главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы все знаем, что у Кремля - долгая история убийств оппонентов", - сказала она.

Напомним, 23 августа 2023 года в Тверской области РФ потерпел крушение пассажирский самолет. В нем находился главарь ЧВК "Вагнер" террорист Пригожин.

Вместе с Пригожиным на борту самолета, вероятно, был один из главарей "Вагнера" Дмитрий Уткин.

По факту падения самолета Пригожина Следком РФ завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Ряд телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", подтвердил ликвидацию террористов Пригожина и Уткина, обвинив в этом "изменников России".

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