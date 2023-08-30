Рашисты вели безуспешные наступательные действия в Лиманском и Бахмутском направлениях. ВСУ наступают на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Украинские защитники наступают на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и друга гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Костобоброва Черниговской области и Удов, Зыбиного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Семеновка Черниговской области; Мефодовка, Волфино, Ободы, Константиновка, Хотинь, Рясное Сумской области и Малая Волчья, Нестерное, Отрадное, Строевка, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Первомайского, Кисловки, Купянска Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Берестово, Раздолевка, Федоровка, Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Дружбы, Южного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Диброва, Миньковка, Орехово-Василовка, Зализнянское, Ступочки, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Марьинка, Новомихайловка, Катериновка, Острое, Дачное, Александрополь Донецкой области.

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На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Зализничного и Вербового Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Зализянское, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в частности Золотая Балка, Никольское, Садовое, Херсон, Софиевка, Широкая Балка, Херсонской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" противника", - отметили в Генштабе.

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