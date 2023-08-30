Общие боевые потери РФ с начала войны – около 262 410 человек (+570 за сутки), 4 423 танка, 5 476 артсистем, 8 596 бронированных машин
10 35215
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 262 410 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 262410 (+570) человек;
- танков – 4423 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 8596 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 5476 (+26) ед;
- РСЗО - 733 (+0) ед;
- средства ПВО – 500 (+0) ед;
- самолетов – 315 (+0) ед;
- вертолетов - 316 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8);
- крылатые ракеты – 1419 (+0);
- корабли /катера - 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7953 (+44) ед;
- специальная техника – 825 (+5).