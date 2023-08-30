Общие боевые потери РФ с начала войны – около 262 410 человек (+570 за сутки), 4 423 танка, 5 476 артсистем, 8 596 бронированных машин

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 262 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.08.23 ориентировочно составляют:

- личного состава – около 262410 (+570) человек;

- танков – 4423 (+9) ед;

- боевых бронированных машин – 8596 (+17) ед;

- артиллерийских систем – 5476 (+26) ед;

- РСЗО - 733 (+0) ед;

- средства ПВО – 500 (+0) ед;

- самолетов – 315 (+0) ед;

- вертолетов - 316 (+0) ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4395 (+8);

- крылатые ракеты – 1419 (+0);

- корабли /катера - 18 (+0) ед;

- автомобильной техники и автоцистерн - 7953 (+44) ед;

- специальная техника – 825 (+5).

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