Рашисты атаковали Житомирщину дронами-камикадзе: Поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно

Российские оккупационные войска атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирщины дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.

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