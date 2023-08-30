Рашисты атаковали Житомирщину дронами-камикадзе: Поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно
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Российские оккупационные войска атаковали один из объектов инфраструктуры Житомирщины дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны часть воздушных целей была сбита. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.
Очаги возгорания, возникшие из-за вражеской атаки, оперативно ликвидировали. Место происшествия обследуется представителями правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет. Информация о масштабе повреждений уточняется.